Seguidora le dijo a Delany que 'no le hace falta enseñar nada'

La exguerrera Delany Precilla no se queda callada, y es que ella ya no se deja de nadie, va respondiendo y frentiando al instante.

Pues resulta que, la influencer publicó una sesión de fotos en ropa interior, donde derrochaba sensualidad, pero al parecer no fue para el agrado de una seguidora que le dijo: "Ya le hace falta enseñar nada, que se sentirá que todos los hombre vean a tu mujer, ya la mujer no vale nada".

Tras semejante comentario, Precilla le contestó de manera muy respetusosa y delicada.

"1. Que dicha que estés llena de amor de Dios, como dices en tu perfil. Bendiciones 2. Ya la mujer no vale nada? Mmm no sé si así te sientes (espero que no), pero yo no me siento. Todas valemos por igual y valemos mucho, somos una fokin mami". expresó la esposa de Paul McDonald, quien dijo que fue quien la grabó y editó las fotos-