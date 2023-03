Ser madre es descubrir fortalezas y miedos ocultos

La virreina Hispanoamericana y reina del Festival del Sombrero Pintado 2021, Ana Lucía Tejeira ha descubierto, con la maternidad, que tiene muchas fortalezas que desconocía y miedos que no sabía que existían.

Mediante una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Tejeira destacó que ahora que es madre entiende muchas cosas de la vida, y su hija, que tiene cuatro meses la hace querer estar siempre con ella y regalarle su amor infinito.

Publicidad

“Ser madre es ver la fortaleza que no sabías que tenías y descubrir los miedos que no sabías que existían. Cuando somos mamás entiendes tantas cosas de la vida… Mi princesa esa sonrisa tuya me hace querer ser eterna para estar contigo siempre y regalarte mi amor infinito... La vida en la tierra tiene fecha de expiración, pero mi alma siempre te encontrará en cualquier confín del universo… Es increíble como al tener 4 meses tienes una personalidad muy tuya y me encanta... Mi Aurora risueña”, expresó la exreina al dedicarle el post a su hija.

Hace unas semanas Ana Lucía agradeció a aquellas mujeres que día a día luchas por sus derechos, uno de ellos en la lactancia materna, asegurando que gracias a ello, ella se siente en confianza al dar pecho en público.

U“na de cada dos madres se ha tenido que esconder para dar el pecho en público y más de la mitad se han sentido juzgadas por ello. La lactancia materna se reconoce como ‘un derecho humano para bebés y madres que debe ser fomentado y protegido’. Mujer ¡Ten confianza en ti misma y disfrútalo! Hoy doy gracias a todas las mujeres que lucharon y luchan día a día por nuestros derechos. Gracias a ellas tengo derecho y me siento en confianza al dar pecho en público”, puntualizó.

Contenido Premium: 0