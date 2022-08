Shakira anda triste y pide que ya no le pregunten por Piqué

Mientras Gerard Piqué disfruta junto a su nueva novia Clara Chía, de 23 años, la cantante Shakira fue vista con un semblante bastante cansado y al parecer no quiere hablar de su vida personal con nadie en estos momentos.

La colombiana fue captada junto a sus hijos mientras se encontraban de picnic en un parque de España.

Jordi Martin, corresponsal de el Gordo y la Flaca, señaló que la colombiana se veía devastada y pese a eso, ella le permitió tomarle varias fotos.

“La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, comentó.

Según el reportero, Shakira le hizo una petición cuando vio que la estaban grabando. “Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, sostuvo.

Ahora se ha revelado que la cantante y el futbolista tenían un acuerdo de no dejarse ver con sus parejas (en caso de tenerlas) en un año por respeto a sus hijos, sin embargo, Piqué no lo cumplió.

Lo que Shakira eligió vs. lo que Piqué eligió.



La diferencia entre Shakira y él es completamente abismal. El karma le llegará muy pronto. pic.twitter.com/XwtpEUIuzu — Bruno (@ProceedWithShak) August 22, 2022

