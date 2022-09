Shakira y Piqué se ven el juzgado por sus hijos; ella salió reída

El embolile entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, pues la cantante colombiana y el reconocido futbolista se reunieron el 15 de septiembre en la ciudad de Barcelona, España, en el despacho del abogado del jugador para intentar llegar a un acuerdo de la custodia de Sasha y Milán.

Paparazzis captaron cómo fue el encuentro desde que Shakira llegó al lugar y también al momento en que salió, por lo que en redes sociales circulan imágenes donde se puede ver a la intérprete de ‘Waka Waka’ empoderada, contenta y amable con la prensa, mientras que al Piqué se le vio serio y sin hacer declaraciones ante los medios presentes.

Jordi Martin, corresponsal español del programa 'El gordo y la flaca', aseguró en Twitter e Instagram que el encuentro se llevó en buenos términos y que es muy probable es que no se vayan a juicio.

En varios videos difundidos por medios y fanáticos de la barranquillera se evidencia que varios fanáticos le gritan “¡No te vayas, por favor!” y elogian su belleza y actitud.

“Por la cara con la que ha salido del despacho, les aseguro que no existe ningún acuerdo, Gerard ha abandonado la reunión, se ha levantado de la mesa y se ha ido dejando a Shakira sola con su abogada. Creo que no hay dudas con quién se posiciona la gente” puntualizó el paparazzi en sus redes.

Ya han pasado tres meses desde que la artista emitió un comunicado anunciando su separación tras 12 años de relación con Piqué.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, precisó la artista en aquel momento.

Shakira in Barcelona yesterday, leaving the custody meeting for her children after Gerard Piqué allegedly stormed out early. [via @europapress] pic.twitter.com/GUVsLQLAHa