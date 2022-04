Sofía Valdés, agradecida por el apoyo de los panameños

La cantante panameña, Sofía Valdés, está muy agradecida por el gran recibimiento y aceptación que tuvo en el Macrofest 2022, evento que se realizó en fin de semana, en las Ruinas de Panamá Viejo.Y es que este domingo no fue un día normal para ella, pues por primera vez pudo subir al escenario en su tierra para entonar sus canciones.

La hija de la presentadora Ana Lucía Herrera se lució en la tarima y dejó a todos creyendo en su gran talento. Antes de su presentación, Sofía mencionó que se sentía nerviosa, pero al cantar no lo demostró, se le vio sonriente y muy relajada.

“Gracias a todos por venir a verme a @macrofest, me pone muy contenta poder cantar mis canciones en mi país y que me hayan recibido tan bien... Infinitamente agradecida”, expresó la artista, en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que, Sofía estará lanzando el 13 de mayo su próximo EP, que lleva por título “In Bloom”.

“Gracias totales por su apoyo es todo para mí!. Pronto sale mi nuevo EP In BLOOM vayan a mi bio para reservarlo en @applemusic @spotify o @deezer esto me ayuda mucho para que las plataformas me suban a sus mejores playlists”, dijo con una foto de su presentación.

Por otro lado, la panameña prepara sus maletas, pues en mayo tendrá una gira los Estados Unidos.

Unas de las primeras ciudades en visitar será Chicago, el próximo 15 de mayo, posteriormente estará en Brooklyn (17), San Francisco (19) y cerrará en Los Ángeles, el 21 de mayo.

