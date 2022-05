Soltera, y no anda solicitando a nadie

Los cibernautas, al parecer, están interesados en la vida sentimental de Yoani Ben, porque la pregunta de que si está soltera, fue la más repetitiva en el juego de “Házme una pregunta”, en las historias de Instagram.

La colonense abrió un espacio para compartir con sus seguidores, y esto no dudaron en preguntarle si tiene pareja. “Eres soltera”, fue una de las preguntas, a lo que Yoani respondió “sí, y no ando solicitando a nadie”.

Además no dudó en poner en su lugar a los pasados de la raya, como uno que fue sacando cuenta y preguntando si desde noviembre que está soltera no ha hecho nada con nadie. “Siempre sale un enfermo”, contestó la ex Calle 7.

Dejó claro que no está interesada en competencias fitness, que si pudiera decirle algo a la Yoani de hace cinco años atrás, le hubiese dicho que no fuera tan ingenua.

