Su fe está puesta en Dios para superar el cáncer

La fe mueve montañas, y la exparticipante de Canta Conmigo, Bella Rivas, tiene su fe puesta en Dios para superar el cáncer.

Según reveló la también rescatista de perros, empezó a tener algunas complicaciones de salud, por lo que tuvo que ir al médico y realizarse algunos estudios, diagnosticando lo que tanto temía, cáncer de tiroides.

"Fui a hacerme una biopsia y lo que me temía, tengo cáncer de tiroides, pero en Dios confío", escribió Bella en su cuenta de Tik Tok

Tras su revelación fueron muchos los mensajes que le llegaron, entre esos preguntándole los síntomas que presentó.

Destacó que no todos los cuerpos son iguales, ni presentan los mismos síntomas, los de ella empezaron con fiebre, dolor en las articulaciones, hombros, clavícula, y dolor fuerte en la garganta como si estuvieran jalándole por dentro, mareo y cansancio como si no hubiese dormido, además de sentir una bolita.

"Voy a buscar los papeles para ir al Oncológico y cotizar a ver si la fila no está tan larga para ir a cirugía, de otra manera será en clínica privada... "Cualquiera molestia que usted tenga vaya al médico, hágase su chequeo que no están demás, ya sea en los senos, en sus ganglios, vaya porque eso quiere decir, esas fiebres de pollo que dan, quiere decir que algo está mal en su cuerpo, no sea que vaya tarde, vaya a tiempo como lo hice yo, que Dios primero vamos a salir de esto...", manifestó Rivas.

