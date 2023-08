Su mayor inseguridad, su cuerpo... críticas la hicieron llorar

Amanda Díaz confesó que su mayor inconformidad, lo que la hace vulnerable a las críticas es su cuerpo, y en la segunda gala de La Máscara, los cibernautas la hicieron sentir impotente con sus comentarios por la barriga abultada que tenía.

Mediante su cuenta de Tik Tok, Amanda se sinceró, expresando que sufre de un tema intestinal, que hace que su vientre se inflame, y puede verse como si tuviera cuatro meses de gestación en cuestión de horas.

“Estaba muy afectada con sus comentarios sobre mi cuerpo, me afectó demasiado la cantidad de personas hablando y comentando sobre mi cuerpo, en vez de hablar sobre mi trabajo, lo bien o lo mal que lo hice”, detalló Amanda, dejando claro que no está embarazada, lo cual es su mayor anhelo, pero el miércoles estaba era inflamada y esos comentarios que le dejaron en redes la hicieron llorar y sentirse mal.

Destacó que esto le puede seguir pasando, porque es algo que no controla, por lo que pidió respeto, tanto para ella como para otras personas, porque nadie sabe cómo puede afectar a alguien criticas de esta manera.

“Ustedes no saben cuánto afectan y pesan sus palabras y que hay que cuidar muchísimo; yo entiendo que al entrar en un medio de comunicación me toca aceptar comentarios, lo que es totalmente válido, pero que critiquen mi cuerpo no me parece, creo que debemos respetar, porque nadie sabe las cruces que carga una persona, y nadie sabe cómo esos temas puede afectarle. Ninguno de ustedes sabe cuánto yo he llorado por mi problema intestinal, cuántos sustos he pasado, por cuántos doctores he pasado, desde hace cuánto tiempo tengo esto y lo difícil que ha sido para mi...”, manifestó la presentadora liberándose de ese sentimiento que tenía incrustado por las críticas.

