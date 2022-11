Su tristeza ahora es más grande, perdió a su perrito Coqui

La tristeza y el dolor volvieron a visitar a La One Two, Coqui Alejandro, su perrito, murió después de darle 15 años del amor más puro y sincero.

Quienes tienen mascota y han pasado por esta pérdida, saben del dolor que habla La One Two, quien todavía no superaba la partida de su gato Zimby.

“Y hoy (martes) 8 de noviembre, el dolor se une a mi anterior pérdida de Zimby, la cual no había superado, y después de 15 hermosos años partió mi hijo chihuahua COQUI ALEJANDRO. No vi venir esto por ningún lado lo cierto es que unos los ve igual que siempre, pero la verdad que el proceso de envejecimiento es más rápido y la vida se les va”, aseguró La One Two en un post que compartió con sus seguidores.

Una que le dejó un mensaje de condolencia fue karen Chalmers, a quien le consta el amor que la humorista tenía por sus mascotas. “Lo siento mucho mi querida @onetwo507, fuiste, eres y siempre serás ejemplo de amor hacia los animalitos que escoges como miembros de tu familia, y eso es algo digno de admirar! Cumplió su misión en tu vida, pero tú también en la suya”, destacó la presentadora.

