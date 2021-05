Su último concierto la dejó con COVID-19

La cantante panameña Ana Elisa Miranda reveló que tras su último concierto (el domingo antepasado), empezó a sentirse mal, conociendo días después que adquirió la COVID-19.

Según la artista, después de la presentación empezó a sentirse mal, y algunas personas que la acompañaron presentaron síntomas de la enfermedad e inmediatamente se hicieron las pruebas, resultando positivas, por lo que procedió a realizarse un PCR, el cual arrojó negativo.

Publicidad

Destacó que ella siguió con los síntomas por lo que tomó la decisión de hacerse una prueba de antígeno, resultando positiva por la COVID-19.

Comentó a sus seguidores de Instagram, que el día jueves de esa semana presentó tos, fiebre y demás síntomas, pero agradeció a Dios que ya está mejor, pasando el virus.

NO DEJES DE LEER: ‘Golpe Pandemia’, próxima plena de ‘La Wachi’

Cabe destacar que Miranda al igual que Mónica Nieto, exparticipantes de Canta Conmigo, realizan presentaciones acústicas.

Por otro lado, al ser consultada por sus seguidores sobre su vida amorosa, dijo que está soltera.

“No tengo novio, y no quiero tener novio ahorita mismo, ahorita estoy enfocada en mí, yo soy mi novia”, manifestó en el juego de preguntas de Instagram.

Sobre haber pensado participar en Señorita Panamá, comentó “Cada mañana que me despierto, me miro al espejo y me digo tú naciste para ser Miss Universo, tienes el potencial que se requiere”, expresó la ganadora de la primera generación de Canta Conmigo.