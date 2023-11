Su vida cambió y su meta ahora es otra

Elmis Castillo se ha mantenido firme en las calles, protestando pacíficamente, y en esta lucha, que ya tiene más de un mes, ha llevado ayuda de alimentos y artículos necesarios en hospitales, a quienes han quedado en medio de los cierres, y hasta ayudó a una madre a reencontrarse con su hijo que se perdió en la 5 de Mayo, tras darse los disturbios entre manifestantes y policías.

Ahora se unió a la vigilia en los predios de la Corte Suprema de Justicia, en donde, como muchos panameños, espera el fallo de los magistrados, y que el contrato minero sea declarado inconstitucional.

Pero durante este mes lucha que ha pasado, Elmis Castillo confiesa que su vida ha cambiado y la meta que ahora Dios le ha puesto por delate es otra.

“Mi vida cambió en muchos sentidos, y mi meta, la que Dios me ha puesto adelante, va apuntada a las personas que menos oportunidades tienen, yo todavía no he logrado mucho, pero quiero hacer algo diferente”, expresó el actor.

Para muchos cibernautas, Elmis es un líder y admiran esa valentía de estar en las calles peleando por un Panamá mejor.

