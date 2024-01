Sufrió de ‘bullying’ por muchos años

La creadora de contenido panameña, Susy Mouriz, confesó que sufrió por muchos años “bullying”, ella nunca entendió los motivos.

Le contamos que, la youtuber dio sus declaraciones durante una entrevista a su colega Antonio Betancourt (la reunión está disponible en YouTube).

“Sí. Sí me hacían ‘bullying’. Tuve como 5, 6 años de ‘bullying’... Estuve 8 años en esa escuela y tuve 5 años de ‘bullying”, comentó Susy.

En tanto, destacó que desde que empezó a realizar contenido, el “bullying” fue peor: “Me hicieron ‘bullying’ aunque no estuviese en redes y cuando comencé a hacer redes, o sea, se multiplicó el triple”.

Mouriz, quien cuenta con 20.2 de suscriptores en su canal de YouTube, manifestó que nunca entendió las razones de tal acaso, cuando salió de esa escuela fue un alivio para su salud mental, dijo.

“Estar rodeada con toda esa gente como que sí me afectaba mucho. 2019 fue mi último año en esa escuela, ese año publiqué como solamente 4 o 5 videos en Youtube, ese año como que me deprimí horrible. Siento que una de las razones fue porque nunca hacía nada para encajar con ellos. Ellos tomaban, unos fumaban, cosa así, se iban de rumba, de fiesta, en lo personal yo no soy fiestera, y como yo no hacía esas cosas y yo era como todo lo opuesto a ellos, yo sentí que por eso me molestaban”, sentenció la creadora de contenido.

La panameña adelantó que en este mes tendrá nuevos proyectos.

