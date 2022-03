Suppose :'Criticar la violación de una menor no es una pendejada'

El cantante Suppose tuvo que defenderse de los ataques, esto luego que lo cuestionaran por el video que subió en el que le decía a los rapeadores del patio que había temas más importantes que la tiradera entre Residente y J Balvin.

A su juicio, "los rapeadores panameños" no deben meterse en ese problema, sino que deben hablar sobre lo que realmente pasa en el país.

"Nos encanta meternos en problemas que no tienen que ver con nosotros, eso de J Balvin y Calle 13, eso no es problema de nosotros, porque si Calle 13 le hubiera tirado a un panameño, nadie sale a defenderlo, hay tantas cosas de las que se tienen que hablar para estar hablando de J Balvin y Calle 13", expresó.

Suppose salió al paso de los malos comentarios, debido a que fue cuestionado por hablar de temas de Panamá y da a apoyo para promocionar a algún político.

"Si estoy mal ustedes me dicen Míralo ve, hablando pendejadas y le hace video a los políticos. Eso no es problema de nosotros, si le hubieran tirado a Sech o El Boza les tiró de una. Yo sé que estoy hablando pendejada y claro que le hago video a los políticos, si no cobramos en Carnaval. Y si el político me dice que se tirará para delegado, le voy a cobrar, en todas partes de van a cobrar por un servicio, claro que le cobraré para sumar", dio

Recalca: "Dice que es pendejada por hablar de esto. Le pregunto si hablar de los viejitos o medicinas, la violencia o el tipo que embarazó a una niña de 8 años les parece pendejada".

El famoso ha recibido el respaldo de una gran mayoría por centrarse en los problemas que tiene el país, incluso le han dicho que haga un camino en la política.