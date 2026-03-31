Susan: "No le hagan brujería a nadie, eso se devuelve con karma"

Mientras usted dormía, la conocida Susan Elizabeth Castillo, activaba a la gente en redes al afirmar que es malo hacerle brujería a alguien y no esperar algo a cambio inmediatamente.

Decimos activar, porque una vez hizo ese comentario, muchos seguidores empezaron a recordarle varios temas del pasado relacionados con su esposo.

Al margen de esas polémicas, egún Susan, este tipo de actos no son para nada bueno, no agradan y es más que obvio que todo el que hace daño, tendrá su vuelta para atrás mucho peor en forma de karma.

No es la primera vez que hace este tipo de comentarios de reflexión en sus redes.

Por otro lado, mientras hablaba sobre eso, un grupo se empezó a fijar en sus pestañas y quería saber si no se las quitaba o cómo hacía, porque dejárselas en muchos casos causaban que se cayeran las que estaban debajo.