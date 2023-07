Suspenden estreno de Barbie en Pakistán por contenido cuestionable

Las autoridades de la provincia de Punjab, en el este de Pakistán, suspendieron la proyección de la película 'Barbie' en sus cines por incluir "contenido cuestionable", y ordenaron que fuese revisada por un comité de la junta de censura, informaron a EFE este sábado fuentes de la administración.

La cinta "se ha enviado para su revisión a un comité. Después de eso se prohíbirá o se exhibirá en cines con algunos fragmentos censurados", dijo a EFE el secretario de la Junta de Censura Cinematográfica de Punjab, Farrukh Mahmood.

El funcionario matizó que su emisión "no está prohibida" por completo, sino temporalmente hasta que se eliminen las partes "cuestionables" de la película que sí fue estrenada ayer en la provincia de Sindh, en el sur del país, y en la capitalina Islamabad.

Mahmood no reveló, sin embargo, cuál fue el contenido que la junta de Punjab encontró censurable.

"No lo he visto, así que no sé sobre el contenido cuestionable (...) pero puedo decir que existe".

Las películas en Pakistán deben ser aprobadas por las juntas de censura provinciales antes de ser proyectadas en los cines.

El año pasado, Pakistán prohibió el estreno del largometraje 'Joyland', que cuenta la historia de amor de un joven de una familia tradicional islámica y una bailarina trans, por ser "repugnante a las normas de decencia y moralidad" del país.

Un veto que contrastó con su éxito internacional, puesto que el filme se alzó con el premio del Jurado de la sección Una Cierta Mirada del festival de Cannes y el Queer Palm que otorga el certamen, además de ser candidata oficial para los Oscar 2023.

Aunque la prohibición sobre Joyland se levantó tras ser revisada, su emisión continuó prohibida en Punjab.

La película Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie como la famosa muñeca Barbie y Ryan Gosling como su novio Ken, fue estrenada ayer a nivel mundial entre la profunda expectación de los seguidores de la muñeca rubia de plástico.

