Tatiana Vélez, ex de Yemil, triste y molesta tras filtrarse su video íntimo

La expareja del cantante Yemil, Tatiana Vélez, activó las redes sociales la noche de este miércoles luego que se filtrara un video íntimo.

LEE TAMBIÉN: Asegura que le ha tocado duro en la vida

Publicidad

Según se pudo conocer, la misma Tatiana subió el video a sus historias de Instagram, lo que causó que miles de seguidores lo difundieran causando un gran escándalo y volviéndose tendencia en diferentes plataformas.

Para intentar calmar a todas las personas, ella decidió hacer un en vivo en Instagram y aclarar un par de cosas.

“No es de mi agrado estar en este momento así, es parte de mi intimidad, a nadie y menos a una mujer le gustaría estar en esta posición. Sepan que me siento totalmente avergonzada frente a esta situación, no es de mi agrado estar expuesta en estos momentos y menos así”, añadió Tatiana.

Recalcó: “Gracias a las personas que me han dado una voz de aliento, gracias por su empatía y gracias por ponerse en mi lugar. De verdad gracias muchas gracias y mil disculpas a mis familiares y amigos, porque esto también los afecta a ustedes”, resaltó.

Tatiana mencionó que ha decidio alejarse de las redes sociales por un tiempo, esto con el fin de que se calme la situación.

Esta joven ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses, como recordarán fue expareja del cantante Yemil, mismo que está detenido por violencia de género, además, esta semana se dio a conocer que la joven Laura Castro, de 17 años, colocó una denuncia en la Fiscalía de San Miguelito en contra de Tatiana Vélez, quien supuestamente mantiene una relación amorosa con el “Maleante caro”, Yemil.

Aunque no aclaró muy bien lo que pasó en esta situación, muchos seguidores han especulado que Yemil maneja su cuenta y fue la persona que filtró ese video, sin embargo, ella no lo ha confirmado.