Tatuaje de Sandra causa terror y todo tipo de burlas en redes sociales

El tatuaje publicado por Sandra Sandoval en redes sociales ha casuado tanto revuelo en redes sociales, al punto que muchos piensan que puede ser una buena imagen para asustar a los niños de la casa para el tiempo de Halloween.

Según dijo la cantante, un seguidor se hizo un tatuaje de su rostro, sin embargo, no fue del agrado de muchos de los otros seguidores al punto que le llovieron las burlas.

De hecho, Sandra Sandoval fue quien mostró una foto del tatuaje en sus redes sociales, la cual está acompañada de un jocoso texto. "WAO sin palábras. Gracias mi rey por tu buena intenciòn pero creo q te adelantadte al AÑO 2040", escribió Sandra Sandoval.

"De verdad no se quien se hizo ese tatuaje mío pero “JOOO ta bellaco” bueno ta pa asustar a un [email protected] qUE no se quiera dormir", añadió la cantante.

Como era de esperarse este trabajo artístico ha causado revuelo en redes sociales. Los comentarios van y vienen.

"Esa vaina está fea, sorry Sandra, no se parece en nada a usted", "Qué locura con esa gente, parece la de El Boza que no era él", "Si se van a tatuar no vayan a cualquier lugar", "Dañando a Sandra, pensé que era la tía Mayín", "jajjajjaja lo importante es la intención", fueron algunos de los comentarios que surgieron.

A pesar de las burlas en redes, Sandra ha agradecido el gesto a su manera.