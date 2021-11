Taylor Swift llegó a Panamá, visitó a su pollo y se fue ayer por la tarde

E! Entertainment confirmó que la cantante Taylor Swift estuvo en Panamá desde la semana pasada y se hospedó en un hotel del Casco Antiguo, esto supuestamente para ver su pollo, el actor Joe Alwyn, que forma parte de la cinta "The Stars At The Noon" y que es recordado por la película "Billy Lynn's Long Halftime Walk".

Según este medio, al famosa arribó a suelo panameño el pasado 12 de noviembre. Según la fuente, "Taylor visitó a su novio en el set de su película ".

Joe, de 30 años, está filmando actualmente la adaptación cinematográfica de la novela de Denis Johnson , The Stars at Noon , según su página de IMDb .

La directora de la película, Claire Denis insinuó que ella también estaba en Panamá y compartió una foto de la bandera del país colgada junto a la acera de la ciudad.

Testigos que han estado cerca al set de grabación, afirman que Swift vestía ropa bastante sencilla,, esto por el clima de lluvia de estos días. Además, se le pudo ver apoyando a su pareja mientras grababa en varios sitios de Avenida B y Casco Antiguo.

Trabajadores del Aeropuerto Panamá Pacífico informaron que la famosa se fue la tarde de ayer y trató de pasar desapercibida, evitando que le tomaran fotos o la molestaran.

Una fuente de E!News comentó al medio que Taylor Swift estuvo en Sudamérica, especificamente en Panamá, visitando a su pareja, Joe Alwyn en el rodaje de "Stars at Noon" para pasar más tiempo con él posterior al lanzamiento de #RedTaylorsVersion pic.twitter.com/8iX0B3C4K2 — Taylor Swift Argentina (@TSwift13Arg) November 23, 2021

Se rumorea que Taylor y Joe comenzaron a salir en 2016, aunque los informes de su romance no aparecieron hasta el año siguiente. Desde entonces, la pareja ha continuado manteniendo su relación fuera del centro de atención . Incluso cuando los dos colaboraron en Taylor folclore y evermore álbumes, Joe se acredita con un seudónimo como el co-guionista de algunas de sus canciones.

En una entrevista con Paul McCartney para Rolling Stone el año pasado, Taylor les dio a los fanáticos un vistazo poco común a su vida con Joe y explicó por qué la pareja ha adoptado un enfoque más delicado cuando se trata de compartir detalles sobre su relación.