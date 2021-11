Embolille entre Chamaco y Tobe Love; fans les dicen que así ninguno triunfará

Un dimes y diretes se armó entre los cantantes Chamaco y Tobe Tove, este último exintegrante de The 5 Love, todo por que supuestamente el intéprete de "Paren Firme" se había aprovechado de artistas nuevos para seguir pegando sencillos y no de demostraba talento propio.

LEE TAMBIÉN: 'El Lobo' dice que su nueva vida le ha ayudado a encontrarse a sí mismo

Publicidad

La tiradera entre ambos artistas inició hace un tiempo, sin embargo, todo explotó luego que Chamaco hiciera un live en Instagram y dijera lo siguiente: "Admiración para los que criticaron. Soy expertos poniendo artistas en el mapa. Criticaron que me estaba aprovechando de Danny Yash. El maco ya tiene dos artistas pegados".

Como era de esperarse Tobe Love reacción en sus redes y le aclaró a Chamaco que no era nadie, pues solamente se estaba aprovechando para mantenerse cantando, asegurando que Danny Yash lo salvó de desaparecer al no tener ningún talento para la música.

Luego de todo lo dicho por Tobe, Chamaco reaccionó y le dio a entender que es una persona con talento, respetable, y que no se ha aprovechado de nadie para salir adelante.

Este embolille ha causado que seguidores de ambos los criticaran y afirmaran que con esas tonterías no van para ningún lado.

"Con razón la música no progresa en Panamá, a parte que cantan de matadera y chacalería, se pelean entre ellos", "Con razón Sech y Boza se fueron de Panamá, acá no hay nada bueno", "Dale con la peleadera, en vez de apoyarse como los puertorriqueños", "Suelten más plenas, lo nuevo es cantar para pegarse afuera y no pelear", se podían leer en los comentarios.