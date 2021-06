TBT hospitalizado de Miguel Ángel es un mensaje a no bajar la guardia

En el jueves de TBT, el artista del género urbano, Miguel Ángel, compartió un recuerdo que le demuestra que Dios siempre ha sido bueno con sus hijos, la fotografía de hace poco cuando estuvo hospitalizado por COVID-19.

“Este es mi #tbt que demuestra que Dios siempre ha sido bueno con sus hijos, yo que había perdido las fuerzas y las ganas de seguir luchando por mi vida, le pedí a Dios que me llevara porque no quería estar viviendo esa agonía que causa este terrible enfermedad (COVID) que se ha llevado mucha vidas en el mundo... yo estando fuera de Panamá estuve luchando contra el COVID...”, aseguró el intérprete de “Yo no te olvido”.

Expresó que con este TBT su intención es enviarle un mensaje a sus seguidores para que no bajen la guardia y se sigan cuidando. “El mensaje que quiero dar es no bajar la guardia, cuídense, sigan usando mascarillas, caretas, gel, alcohol distanciamiento y cuidemos a los que nos rodean...”.

Además, agradeció a Dios por darle una nueva oportunidad de vida, y a quienes oraron por él. “Agradezco a los que siempre me llevaron en sus oraciones, a los amigos, familiares, al personal médico que estuvo pendiente de mi todos los días, a las iglesias católica como evangélica, gracias a Dios porque me permitió vivir, porque todos tenemos un propósito en la vida... seguiré luchando el tiempo que sea necesario”, manifestó.

El cantante urbano sigue mejorando tras salir del hospital, detalló que poco que todavía no está al 100% curado, pero su salud va mejor cada día con los medicamentos.