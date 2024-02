TED, la serie, se estrena para Latinoamérica por Universal+

Mañana Universal+ trae en exclusiva para Latinoamérica TED, la serie. Ambientada en la década de los 90, esta precuela sigue la historia de John Bennett en su etapa adolescente y su oso de peluche TED, quien ha cobrado vida. Juntos logran una amistad inquebrantable que se desarrolla en medio de situaciones controvertidas, inaceptables e irreverentes, dejando una marca imborrable en sus propias vidas y muchos aprendizajes.

Es una comedia satírica, exquisitamente subida de tono, colmada de referencias de la cultura pop norteamericana y en gran medida, una burla a la realidad adolescente, familiar y social de la década. Transcurre en 1993 antes de que TED fuera una celebridad, es genuinamente hilarante y políticamente incorrecta, una obra maestra del fino, sarcástico, instintivo e indulgente humor de su creador, actor y director Seth MacFarlane (Padre de familia, American Dad, The Cleveland Show). Sin ser transgresora, TED, la serie, llevará al público adulto a la diversión total en una entretenida y exitosa experiencia televisiva.

Quién es TED:

Es un tierno oso de felpa que cobra vida y convive con la familia Bennet, convirtiéndose en el mejor amigo del adolescente John. ¡Hasta aquí una historia mágica!.

Sin embargo, el giro inesperado ocurre con la distorsión de la figura del tierno oso que escapa de lo convencional con su personalidad inmadura, desvergonzada, atrevida, obscena, irreverente e influenciadora, con toques de inocencia y buena intención. Encantado por fumar hierba, comer chatarra, beber alcohol y el protagonismo, TED logra en gran medida convertir en aceptable lo que la sociedad de la época - e incluso hoy - censura.

Vale la pena terminar diciendo que TED no es otro peluche más, este encantador personaje ha permanecido desde el 2012 en la vida de generaciones, y a pesar de su irremediable personalidad, nunca pierde su inocencia y está dispuesto a arriesgarlo todo por amistad, creyendo fielmente en los finales felices.



Protagonizada por Max Burkholder (Parenthood) como Jhon Bennet, Giorgia Whigham (The Punisher) en el papel de Blaire Bennett, prima de Jhon y Seth MacFarlane (Padre de familia, American Dad, The Cleveland Show) quien además de ser el creador de TED, es director y showrunner, y da vida al famoso oso con su voz.

