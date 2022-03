Terminator acusa a Putin de sacrificar jóvenes por su ambición

El actor Arnold Schwarzenegger ha publicado un video en su cuenta de Twitter en el que pide detener la guerra en Ucrania y pregunta directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, "porqué sacrifica a los jóvenes por su propia ambición".

"Al presidente Putin le digo: tú empezaste esta guerra. Estás liderando esta guerra. Puedes detener esta guerra", exclama el actor estadounidense en un largo mensaje que reproducen medios estadounidenses y que fue grabado con subtítulos en inglés y ruso.

El protagonista de Terminator habla de la sombría realidad de la situación en Ucrania, donde los bombardeos mortales obligaron a 3 millones de ucranianos a huir de sus hogares.



También dijo que la afirmación del gobierno ruso de que está intentando "desnazificar" a Ucrania era completamente falsa y señaló que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenskyi, es judío y tiene parientes que fallecieron en el Holocausto.



“El gobierno ruso ha mentido no solo a sus ciudadanos sino a sus soldados”, dijo antes de referirse a los rusos como "mis queridos amigos" y expresar la admiración que siente por ese pueblo.



“Te hablo hoy porque hay cosas que te están ocultando”, dijo refiriéndose a los rusos. "Cosas terribles que deberías saber".



Y explica "a los soldados rusos que escuchan esta transmisión: ya saben gran parte de la verdad de la que estoy hablando. Lo han visto con sus propios ojos".



El exgobernador de California terminó su mensaje hablando de los rusos que han protestado por la invasión de Ucrania en su país.



"Sabemos que han sufrido las consecuencias de su valentía. Han sido arrestados, han sido encarcelados y han sido golpeados. Ustedes son mis nuevos héroes. (...). Tienen el verdadero corazón de Rusia", subrayó.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV