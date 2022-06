Terminó en urgencias... ya está mejor

“Jueguen vivo con lo que comen por ahí”, ese fue el mensaje que les dejó el productor musical BK a sus seguidores, después de que estos le preguntaran por una historia que subió su esposa a Instagram, donde él aparece acostado en una cama con bata de hospital.

BK manifestó que en efecto, estaba en el hospital el lunes, y todo se debió a que presentó un cuadro de vómito por bacteria estomacal.

Publicidad

PUEDES VER: Dímelo Flow sobre su disco: ‘Ha sido un sueño crear esta pieza’

“El lunes desde la mañana todo lo que comía lo vomitaba, empecé a vomitar y vomitar, yo soy de los que come lo que sea y me va bien, pero en esta ocasión hasta el agua que tomaba la vomitaba... decidimos ir a urgencias a revisar y parece que es algo bacterial, ya estoy más estable, mejor del estómago como quién dice, ya me ven en el estudio... gracias a Dios”, afirmó Johnny López.

Agradeció a todos los que le enviaron mensajes preocupados por su estado de salud, dejando saber que ya está bien con los medicamentos y antibióticos que le recetó el médico, pero hizo énfasis en que tengan cuidado con lo que comen.

Contenido Premium: 0