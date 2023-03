Todo bien de salud, solo fue una migraña

Alejandro Torres aclaró que sus dolores de cabeza se debieron a una migraña, por no dormir bien porque ha tenido presentaciones de un extremo a otro.

“Dormí todo el día, tenía varios días que no dormía bien y, obviamente, eso me provocó una migraña… yo siempre he sufrido de migraña cuando no como bien o no duermo bien, por eso soy muy disciplinado en eso de que cuando termino un baile me voy a dormir, pero como hemos estado viajando lejos, estuvimos en Chiriquí, de Chiriquí a Darién, de Darién volvimos a Las Tablas, ese desgaste me causó la migraña”, expresó Torres.

Publicidad

Destacó que sí tenía migraña en el baile de la 24 de Diciembre, pero con todo y eso subió a la tarima y cantó como siempre, luego de eso fue al médico, le pusieron medicamento intravenosa y descansó por dos horas.

LEE TAMBIÉN: Temió por su vida, pero quedó complacida con Billie Eilish

Dejó claro que todo está bien, así que para los que están especulando que le va a dar un derrame, pueden estar tranquilos porque todo está bajo control, tomando sus descanso todos los martes, aunque este marte no descansó porque la otra semana tendrá unos días de vacaciones hasta el Sábado de Gloria, que vuelve a tarima.

“Para todos los fanáticos de Las Estrellas del Ritmo, para los fanáticos de Alejandro Torres, estamos bien, no ha pasado nada, una migraña como le da a cualquiera persona que le de dolor de cabeza, no más nada, yo no bebo alcohol, yo no fumo, no tengo vicios, mi único vicio es cantarles con el alma y el corazón”, destacó el cantante.