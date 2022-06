¡Todos mienten! Shakira encontró al marido con otra mujer y lo dejó

Andan las redes alborotadas por rumores que señalan que Shakira mandó a volar a Piqué, por haberla quemado con otra mujer y encontrarlos en el acto.

Medios españoles han dado a conocer que presuntamente la cantante colombiana habría atrapado al futbolista con otra mujer, razón por la que estarían pasando una mala racha en su relación.

Detallan que el deportista ha pasado días viviendo en su propiedad de soltero y no en su casa con Shakira ni con sus hijos, incluso, hay otros medios que indican que esto se derivó de una infidelidad que la que hubo un acto sexual

Pero lo que llamó la atención es que en el videopodcast español, llamado Mamarazzis, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez explicaron que fuentes cercanas confirmarían que la famosa pareja está pasando por una crisis, luego de que presuntamente el futbolista engañó a la cantante.

“Lo que me comentan a mí -según sus fuentes- me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, detallaron.

Por otro lado el famoso se la ha pasado en muchas fiestas y que ya no viven en el mismo lugar.

El último hit de Shakira, titulado “Te felicito”, incluye algunas líneas para analizar la crisis amorosa con Piqué.

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, canta la artista colombiana. Y en el estribillo repite: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.