Trabaja con premura para estrenar película antes de las elecciones

Elmis Castillo afirmó que trabaja en tiempo récord para que la película "Érase una vez en Panamá" estrene antes de las elecciones, porque hay temas en la cinta que quiere que el público le ponga antención antes de mayo.

"Esta es una película que quiero hacer con esta premura, acelere, para entregarla antes de mayo porque vienen las elecciones y yo creo que hay unos temas que tenemos que ver antes de que entre el nuevo gobierno, temas que, a mi en lo personal, a pesar de que yo haga comedia, o sea una persona que siempre trate de hacer reír, me preocupa muchísimo... desapariciones de mujer y niñas, son temas que tocamos en la película, la problemática del agua... el sistema de salud colapsado... son algunas de las problemáticas que he visto, la película viaja en dos tiempos, en la actualidad y en el pasado, y van a entender cómo lo quisimos hacer, porque yo creo que hay temas del pasado que se están repitiendo y no nos estamos dando cuenta...", manifestó el actor y director de "Érase una vez en Panamá".

Actualmente trabaja en la música que llevará el filme con Juan Zelaya, quien comanda la edición, adeás de otros productores que se han metido en el proyecto. Destacó que el póster oficial de la película que está listo.

