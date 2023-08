Ulpiano le exige al ministro del Mida que le paguen su plata

El tipiquero Ulpiano Vergara le exigió al ministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, que le paguen su plata luego de tres años de tantas vueltas.

Como ya todos saben, el famoso le dio su pa'trás al ministro, por las declaraciones sobre las personas que van a bailes y se quejan de la canasta básica.

El músico Ulpiano Vergara no se quedó callado y le recordó al funcionario que a él le adeudan pagos como productor de maíz. ‘Gracias a Dios que la personas van a los bailes a distraerse. Porque si fuera por el pago de los incentivos que me tiene que pagar el @midapma como productor nacional, me hubiera muerto de hambre', escribió el acordeonista y aseguró que si le pagan realiza un baile gratis.

Hoy en la mañana se reunió con otros productores de maíz que tienen el mismo problema y afirmó que son 60 mil quintales que le adeudan.

#NacionalCri ¡Arde Troya! El Mechi Terror @UlpianoV indica que el @MIDAPma le debe plata desde hace tres años por 60 mil quintales de maíz. Ya no quiere más vueltas. @unionsantena_i pic.twitter.com/aaLZ1pD4Bi — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 9, 2023

