Un racimo de plátanos, el primer pago de Sandra

Orgullosa de sus raíces y con el don de gente que le caracteriza, así se presentó la cantante panameña Sandra Sandoval en una entrevista al canal RT en español, donde habló de su vida personal, sus inicios en la música y de algunas colaboraciones.

En la entrevista, que tuvo como escenario nuestro país, y fue realizada por Luis Castro, se mostró a Sandra como una persona de raíces humildes que conquistó con su música toda América Latina.

Rememoró algunas vivencias en sus más de 36 años de su carrera musical, junto a su hermano.

Recordó cómo salió muy contenta, tras cobrar su primer pago en una presentación, un racimo de plátano,

Entre risas, expresó cómo remendaba sus vestidos para que fueran más cortos, y de cómo obtuvo sus primeras zapatillas a base de su esfuerzo.

“¿Cuánto me pagaron a mí la primera vez? Llegué a una casa para una actividad y cuando me pagaron me dieron un racimo de plátanos. Con eso me pagaron, me fui contenta, me pagaron. Ya la segunda vez me pagaron 50 dólares, recuerdo que me compré un par de zapatillas, eran muy finas, pero no había mi talla. Uso 7 y eran 9, nunca me quedaron, tenía fe que me creciera, podía tener como 13 años. Una desgracia que no creció, la usé, pero luego se la regalé a mi primo", expresó Sandoval.

Además, agradeció a sus padres, un pescador y a su madre, una costurera, por todo su apoyo y esfuerzo, pues gracias a ellos, ha logrado todo. Trajo a su memoria su participación en Viña del Mar, lo cual permitió que muchos chilenos escucharan su música, según ella es una experiencia que nunca olvidará. Por otro lado, dijo que para ella todos los géneros son importantes, y que de cada uno aprende algo.“

"Mi música fue a Rusia por el Mundial, hemos ido a tocar a Portugal, Bélgica, a muchos países. A los extranjeros les encanta el ritmo, todo lo que sea latino al europeo le gusta. Respecto a la música urbana latina en el momento. Todo lo que sea música es bueno, valoro todos los géneros musicales, porque de cada género he aprendido cosas. También aparecimos en una película, en el Sastre de Panamá, salimos tocando en una escena”, expresó la artista, quien fue víctima de robo en su casa en Cambutal, Los Santos.

Enfatizó que al subir al escenario se le olvida cualquier dolor, para ella es una gran alegría ver a su público gozar de su música es único. “Yo siento que tengo que querer a la gente, no me interesa si la persona tiene plata o no. Hemos visto cómo las generaciones han crecido con nuestra música, influimos en los jóvenes … hemos querido transmitirle a la gente que la música típica no tiene nivel social, raza, ni edad”.

Durante esta entrevista, Sandoval mencionó como tuvo que aguantar 18 años dolor, a causa de los biopolímeros que se puso a los 18 años.

"Hace 18 años inventé ponerme biopolímeros en las rodillas, mi cuerpo no lo asimiló, en aquel momento, es más me dijeron que una opción era cortarme los pies. Me aguanté 18 años, pero hace poco encontré un doctor en Bogotá, y me trató. Sufrí mucho y eso me pasó por loca. En ese momento pensé demasiado, me atormentaba, pero Dios es grande y aquí estoy", manifestó.