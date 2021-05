Tiene amores perrunos que cuentan como hijos

Como que a la exparticipante de “Calle 7”, Mónica Lee, ya no le está gustando el juego de preguntas de Instagram, el cual se ha vuelto muy popular entre los famosos del patio.

Y es que resulta, que a Lee sus seguidores le están preguntado cuándo será mamá, a lo que ella dice que tiene hijos perrunos, si acaso eso no cuenta.

“Referente al juego de las preguntas, no he seguido contestando, porque se repiten y son las mismas. ¿Cuándo voy a ser mamá?, ¿Por qué no soy mamá?, ¿Qué si deseo ser mamá?, que Alvin, Beckie y Bali no cuenta como hijos”, expresó la famosa en un video en su Instagram.

Según ella, al igual que los padres que compran pañales y demás, a ella le toca también hacerlo.

“Que por su puesto cuentan, es como cuando son padres tiene que comprar pañales y leche, yo tengo que comprar alimentos”, manifestó la reina china de Panamá 2014.

De acuerdo con la locutora, sus Alvin, Beckie y Bali son sus hijos.

“Ellos son mis hijos, me tengo que hacer cargo tal cual como si fueran unos bebés”, sentenció.