Unión familiar, la base para criar a sus hijos

Guiar a sus hijos para que sean hombres de bien y apoyarlos en todo momento, es lo que hace Mussetta Castañeda a diario, y hoy, en el Día de la Madre, la máxima de salones de belleza comparte su experiencia como madre de dos varones.

Para Mussetta, la base de la crianza de sus hijos es la unión familiar, realizar actividades en familia y viajar, además de mantener la comunicación, porque prefiere hablarle lo bueno y lo malo, de que hay gente buena y mala, principalmente en estos tiempos, por lo que les enseña a actuar, en caso de que ella o su esposo llegaran a faltar.

Como es de conocimiento, en redes sociales Mussetta es muy activa, y como todas las caras del patio, no escapa de las críticas, pero esto no afecta su núcleo familiar, pues le tiene claro a sus hijos, en especial al más grande, que ya entiende de las redes sociales, que el bulling siempre va a existir, que aunque se haga las cosas bien o mal, hay quienes van a criticar, y si a ella no le afectan las críticas, a ellos tampoco debe afectares el qué dirán en las redes.

Castañeda es una mujer que no se detiene, y además de cuidar de su familia, tiene su metas claras, según reveló, ya tiene una nueva sala de belleza, ahora en Centennial, que, aunque para muchos ha sido difícil estos años de pandemia, ella se las ingenió, pese a que tuvo que cerrar sus locales, y junto a su equipo de trabajo logró estar activa en el mercado con productos de belleza, ganando no solo ella, también apoyó a sus chicas y a quienes hacían las entregas de los productos.