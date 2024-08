Universal+ anuncia el estreno de A Friend of the Family

Universal+ anuncia el estreno en Latinoamérica de la nueva serie dramática limitada A Friend of the Family, una retorcida historia del género true crime.

Esta producción, basada en hechos reales, explora uno de los casos más impactantes de secuestro, abuso y manipulación en la historia reciente, ofreciendo una mirada profunda y conmovedora a una historia de traición y resiliencia. Esto será mañana desde las 8:30 p.m. hora de Colombia y Panamá.

"A Friend of the Family" es una serie del género true crime, promete ser una de las series más comentadas del año, con una narrativa poderosa que atrapará a la audiencia desde el primer episodio. Es una serie que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la confianza, la vulnerabilidad, y los oscuros secretos que pueden esconderse en el corazón de lo cotidiano.

La serie cuenta con un elenco de primer nivel, encabezado por actores de renombre como Jake Lacy ("Apples Never Fall"), Colin Hanks ("Fargo"), y la ganadora del Oscar, Anna Paquin ("True Blood"). A ellos se suman las talentosas jóvenes actrices Mckenna Grace y Hendrick Yancey, quienes interpretan a Jan Broberg en diferentes etapas de su vida, la víctima que sufrió en carne propia los abusos de Berchtold. Esta producción lleva el sello distintivo de Nick Antosca, un referente indiscutible en el género del true crime ("The Act", "Candy"), quien se desempeña como showrunner, escritor y productor de "A Friend of the Family".

Jan Broberg brindó declaraciones de este proyecto a los medios. Ella además de ser la productora de la producción interpreta a una terapeuta que asesora a Mckenna Grace, quien interpreta a una versión más joven de Jan que todavía es inquebrantablemente leal a su secuestrador y abusador, Robert “B” Berchtold (Jake Lacy).

¿Qué te interesó más de llevar tu historia a la pantalla como una serie dramática?

Siempre hay razones para contarle a alguien y compartir tu historia, pero al menos para mí, nunca habría comenzado a compartir esta historia públicamente a menos que pensara que podría ayudar a la gente. Cuando nació mi hijo, miré a este nuevo ser humano perfecto, precioso e impresionante en el planeta y pensé: "Espera un momento, ¿cómo voy a protegerlo?". Me di cuenta de que tenía que contar mi historia. Pero si no se cuenta de manera integral, entonces no puede relacionarse con el máximo número de personas, y eso para mí sería una tragedia porque entonces es solo una historia sensacionalista más y eso no ayuda a nadie. Una serie dramática me permite contar nuestra historia de manera más completa para que la audiencia pueda identificarse con lo que nos pasó a mí y a mi familia. El ponerse en nuestro lugar probablemente ayude a las personas y proteja mejor a un niño de alguna manera. La realidad es que el tipo de abuso más común es a manos de alguien que conoces y también es el abuso del que menos se habla. El abusador (97 de cada 100 veces) no es un extraño sino alguien conocido por el niño, y ese es el hilo conductor que une mi historia y millones de otras historias de agresión sexual infantil.

Después de haber sido convocada en el pasado, ¿Qué fue lo que te atrajo de Nick Antosca y su visión para convencerte de que era la persona adecuada para colaborar?

Cuando recibí la primera llamada de Nick y el Productor Ejecutivo Alex Hedlund, el documental Abducted in Plain Sight recién se había estrenado. Casi las primeras palabras que salieron de la boca de Nick fueron: “Dios mío, todo esto debe ser tan abrumador. ¿Cómo están tus padres?” Me impactó de una manera tan amable y reveladora, y pensé: "Dios mío, alguien lo entiende". Inmediatamente se sintió como alguien en quien podía confiar, ya que él y Alex exudaban una preocupación genuina por la ola de culpas fuera de lugar que caía sobre mis padres y que me había tomado por sorpresa. No había sentido esa profunda empatía humana con nadie más que se hubiera puesto en contacto conmigo. En el documental, los miembros de mi familia y yo contamos nuestras experiencias de forma

individual y por separado con gran transparencia, porque realmente esperábamos que ayudara a alguien más. Mis padres eran muy vulnerables y humildes, compartían cada detalle sin editar nada de la narrativa y esto los abrió a muchas críticas y culpas. Me sorprendió muchísimo, ya que tengo los mejores padres del mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que muchas personas no entienden que el grooming les ocurre a todos en toda la órbita alrededor de quien será la víctima. Entonces, lo más importante para mí era contar nuestra historia de una manera con la que la gente pudiera identificarse para que pudieran vernos como los seres humanos multifacéticos que éramos en nuestra amorosa familia normal. Todos intentábamos hacer lo mejor que podíamos en el mundo. Éramos personas desprevenidas, confiadas, amables e imperfectas. Nuestros padres nos amaban y nosotros conocíamos y amábamos a nuestra comunidad y a nuestros vecinos. Todos fuimos manipulados y preparados, y cada defecto fue explotado por un "hombre de familia" que conocimos en la iglesia. Sentí que Nick y Alex querían contar una historia honesta que pudiera relacionarse con los millones de personas que todavía sufren en silencio. Nick se comprometió a contar nuestra historia con sinceridad y a exponer la psicología de un maestro manipulador y groomer.

A simple vista, tu historia es impactante, ¿pero por qué consideras que se vuelve tan identificable?

Es increíblemente identificable esta historia porque éramos una familia muy normal y feliz. Mi papá era realmente un padre y un amigo increíble para todos, y mi mamá era la persona más dulce y ecuánime que jamás hayas conocido. Mis hermanas Karen y Susan y yo vivíamos en Camelot, en un mundo donde íbamos en bicicleta al supermercado, jugábamos juegos nocturnos con nuestros amigos del vecindario y cantábamos canciones de ABBA, Partridge Family, Jackson Five y Osmonds con nuestros micrófonos de cepillo para el cabello. Podíamos pasar horas nadando con nuestros primos en el club de tenis o patinando con nuestra mejor amiga, Caroline, sin que nadie se preocupara. Teníamos una comunidad tan maravillosa. Conocíamos a todos nuestros vecinos y con algunos de ellos íbamos a la iglesia, a la escuela y participamos en musicales comunitarios. Papá tocaba el piano en el Rotary Club y mi mamá dirigía el concurso de Miss Pocatello todos los años. La razón por la que contamos esta historia en la pantalla, en nuestro libro, podcast y a través de la comunidad online de nuestra fundación es porque cuatro de cada diez jóvenes (niños, preadolescentes y adolescentes) son agredidos sexualmente por alguien que conocen. Son más de 75 millones de personas sólo en los Estados Unidos que tienen una historia similar a la mía. Así como todos aquellos en su órbita que también fueron víctimas del grooming y dañados. ¿Identificable? Mi historia es la historia de terror más común que existe. Conocemos, a veces amamos y a menudo confiamos en los abusadores. Simplemente no nos damos cuenta todavía. Nick y el resto del equipo creativo han hecho un buen trabajo. Es una historia con la que te puedes identificar.

¿Cuál fue tu experiencia trabajando con los actores que fueron elegidos para interpretar a tu familia, incluyendo a Anna Paquin quien personifica a tu madre, Mary Ann?

Sinceramente, ha sido increíble. Realmente adoro este cast y creo que se eligió a las personas adecuadas para los papeles correctos. Todos son actores realmente dinámicos que se basan en la experiencia humana real de esta historia.

Anna y yo tuvimos algo de tiempo para hablar un poco antes de que comenzara la filmación y ella fue muy genuina al querer hablar conmigo y con mi mamá. Ella también era muy perspicaz y realmente podía ver a todos como seres humanos plenos porque las personas no son solo una cosa. No somos nuestro peor día y no somos nuestro mejor día. Tenía la capacidad de comprender profundamente, de aportar sus propias experiencias de vida y de retratar realmente a mi madre con matices, vulnerable y multidimensional. Realmente aprecié esa atención al detalle porque había muchas capas. Puedes ver el conflicto que está teniendo mi mamá, a través de Anna. Se puede ver la humanidad de la lucha que reside en todos los seres humanos. Tenemos sentimientos que sabemos que no deberíamos tener y luchamos contra ellos, por lo que verla llevar el conflicto y ese monólogo interno a la pantalla a través de su talento para la actuación fue maravilloso. Ella no tiene que decir nada y eso es increíble.

¿Qué rescataste más de lo que le brindó Colin Hanks al papel de tu padre, Bob Broberg?

Fue realmente asombroso ver la habilidad de Colin para capturar el humor de papá y transmitir la sinceridad de tratar de ser un buen hombre y un hombre fiel, especialmente de una manera que no es extrema, algo que a menudo se retrata con cualquier personaje que sea un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días - los mormones - o cualquier otra religión.

Papá conocía a todos en nuestra comunidad porque era dueño de una florería. Entonces, en tus mejores y peores días, ¿con quién hablabas? Bob Broberg. Tenía la calidez, la comprensión, el humor y la amabilidad de estar ahí para la gente. Amaba genuinamente a la gente y sabía ser empático. Ver la interpretación en capas de Colin Hanks: lo tierno, lo fuerte y lo creativo, fue realmente sorprendente. Fue fantástico ver a un actor increíble tomar sus propias experiencias de vida y combinar todo eso. Hacía preguntas puntuales sobre qué música o canciones le gustaban a mi padre y quería escuchar sobre sus dichos divertidos que siguen siendo recordatorios épicos para todos nuestros familiares sobre lo que es realmente importante en la vida y cómo hay que vivirla con humor y mucho amor. Colin personificaba a mi padre y su personalidad juguetona y positiva tan perfectamente que, de hecho, era como si estuviera mirando a mi querido padre fallecido. Su interpretación tiene lo que siempre había esperado si alguien fuera a interpretar a mi papá: un hombre honesto, afable, amable, reflexivo y bueno.

¿Cómo fue ver a Mckenna Grace y Hendrix Yancey llevar momentos de tu vida a la pantalla?

Estoy asombrada por la inteligencia emocional que Hendrix y Mckenna han aportado a mi experiencia de vida real. Tengo un gran respeto por su talento y su deseo de entender quién era yo desde los nueve hasta los 16 años. Parecían ser capaces de entender cosas de gran alcance y más allá del papel que estaban desempeñando. Creo que eso es lo que más me impresionó porque ¿acaso entendí que me estaban haciendo grooming? No, claro que no. Porque este hombre parecía nuestro mejor amigo. Parecía mi tío favorito. Ambos parecen haber entendido cómo retratarme en esas tiernas edades, viniendo de un lugar inocente pero no falto de inteligencia. Poder ponerlo en pantalla así es realmente extraordinario. Podría seguir hablando de Mckenna y Hendrix, ya que ambas estuvieron magníficas, muy inteligentes, amables y sabias. Realmente se preocuparon por mí como persona, por quién soy hoy y por el mensaje que estoy compartiendo con el mundo. Respeto a estas dos jóvenes por lo que son como personas y como personas influyentes porque ambas creen en la justicia social y quieren marcar la diferencia. Me seguían agradeciendo por ser parte de esta producción y yo decía: “No, yo te lo agradezco porque tienes el mundo en tus manos y puedes influenciar a los jóvenes para que hablen y no mantengan las cosas en secreto”. Son activistas. Ellas son los que cambiarán las cosas y las que alzarán la voz para concienciar y prevenir.

¿Cómo te sentiste al ver la interpretación de Jake Lacy como “B”? ¿Te sorprendió algún aspecto de su actuación?

Diré que lo que me sorprende de Jake Lacy como actor y en este papel es que era totalmente capaz de ser tan afable, encantador, amable y adorable, por un lado, y luego fue capaz de -con un brillo en los ojos- comunicar que está tramando algo. Es una actuación que está en otro nivel. Hay momentos en los que ves cómo piensa “voy a conseguir lo que quiero y sé lo que haré a continuación yo te guiaré por este camino”. Apenas lo ves, lo cual es perfecto. Si Jake fuera una caricatura de un tipo malo, entonces lo sabrías y lo verías, pero ese es el punto. No lo ves. Ellos parecen los buenos porque son muy buenos en eso y se parecen a las personas que conoces, amas y en las que confías. No podría haber sido más perfecto en el papel. Hipnótico. Mágico. Lo amarás.

¿Cómo fue visitar el set de filmación y ver recreados momentos de tu vida?

No fue un golpe porque ya había hecho el trabajo, entonces me sentí desprendida de eso. Lo que estaba mirando a través del lente era si alguien en casa se iba a identificar con la historia. Quiero que estas escenas se relacionen con una madre soltera que está saliendo con alguien y dicen “Espera un momento. Le presta demasiada atención a mi hija de siete u ocho años”. Quiero que se conecte con tanta fuerza. Entonces, al ver cómo se desarrollaban esas escenas, pensaba: "Sí, eso es suficiente". Así que ahora, como productora, actriz, madre y activista, sólo quiero estar en ese espacio de servicio por el resto de mi vida. ¿Cómo puedo servir a través de este medio increíblemente poderoso de contar historias? ¿Cómo puedo asegurarme de que se genere conciencia? Es la razón por la que comencé

la Fundación Jan Broberg, una comunidad online donde se pueden compartir historias y la curación puede comenzar o continuar. Es por eso que mamá y yo escribimos el libro y es por eso que mi hijo Austen ha estado produciendo una serie de podcasts que me ayudan a contar las historias de otras personas, junto con expertos y conversaciones en mesas redondas. Los problemas y las angustias son manejables y pueden tener solución si puedes hablar de ellos. Lo llamamos "curación de historias". Los secretos y el silencio son los verdaderos asesinos. El sonido de un niño maltratado es el silencio. Nunca más me quedaré en silencio.

Como eres actriz, ¿te podremos ver en algún momento de la serie?

Sí, hay un par de escenas encantadoras en las que interpreto a una de las terapeutas que vi cuando tenía unos 14 o 15 años, en la época del segundo secuestro. Esta terapeuta en particular me hizo hacer dibujos porque yo no hablaba. Era una idea completamente nueva en el mundo del asesoramiento. En uno de los dibujos que hice, puse un techo sobre las cabezas de mamá, papá, Karen, Susan y mis dos perros. Y, por supuesto, no pensé en nada. Solo estaba haciendo un dibujo de mi familia como ella me había pedido, pero no me dibujé a mí misma en el dibujo. Fue significativo porque pudo decirles a mi mamá y a mi papá en ese momento que ella ve su hogar y su familia como un lugar seguro y un lugar al que pertenecer. "Ella sabe que allí la aman y sabe que está a salvo allí", fueron sus reconfortantes palabras. Había mucho más en esa imagen de lo que se veía a primera vista. Son un par de escenas dulces. Estaba muy feliz de poder hacerlas. Siempre es un regalo estar en un set con otros actores talentosos, pero tenerlos interpretando a mi papá y a mí fue una experiencia que nunca olvidaré. Va a parar a mi libro de récords.

¿Qué esperas que resuene más en la audiencia al mostrar la historia a través de tu mirada?

Esta ha sido una oportunidad increíble y me siento privilegiada de poder contar mi historia y no solo de poder contarla sino de poder tener una voz en su producción. Espero estar siempre al servicio de esta enfermedad particularmente común y terrible en nuestra sociedad. Los números son reales e impactantes. Las historias son horribles, pero aun así muchos continúan de alguna manera haciendo la vista gorda y callando, avergonzando y culpando, y sin creer en la multitud de víctimas y sobrevivientes. Esta es una crisis mundial, una verdadera epidemia que afecta la salud mental, física y emocional de los perjudicados. Esto simplemente no puede estar al final de la lista de tareas pendientes de todos. Tenemos que mirarlo. Tenemos que hablar de ello. Tenemos que proteger a los niños porque no pueden hacerlo solos. No había leyes sobre abuso infantil a principios de la década de 1970 y es muy interesante para mí cómo siempre parecen ser las cuestiones que afectan a los niños las últimas leyes y consideraciones que implementamos firmemente. ¿Podemos cambiar eso? Espero que podamos convertirlo en una máxima prioridad. Cuenta, habla, escucha, cree y nunca culpes. Esos son los mensajes que quiero dejar atrás.

