¡Van en serio! Petición para impedir que se presente Bad Bunny acumula muchas firmas

Lo que parecía un simple relajo la gente se lo ha tomado en serio y ahora la petición para impedir que Bad Bunny se presente en Panamá el 22 de noviembre ha ganado fuerza, esto luego que más de 300 personas lo apoyen y se espera que dentro de poco supere las 500 peticiones.

Como recordarán, el Movimiento Libertad de Expresión emprendió este proceso para evitar que el famoso Benito se presente en el estadio Rommel Fernández.

Aunque Change.org tiene cientos de peticiones diarias, en los últimos días muchas personas han decidido apoyar este movimiento, considerando que están en lo correcto los que la crearon.

"Las letras como: “Que safaera, tú tienes un culo cabrón”, “sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otra que me lo hace mejor, si antes era un hijo de puta ahora soy peor por ti”, “estoy para hacértelo bien rico como te gusta a ti, ponte en cuatro y te la saco como lo hace Tatí, te montaste en la Jeepeta y no tenías panty”, entre otras más, son las que el trapero Benito Martínez a.k.a. Bad Bunny promueve en sus conciertos alrededor del mundo", mencionan en la descripción.

Respecto a esta situación, ni el artista, sus representantes, alguien del gobierno del presidente Laurentino Cortizo han dicho algo sobre esta inusual situación. Los organizadores han mencionado que nadie los está obligando a ir y deben respetar el gusto de los demás.

Por el momento se desconoce si al llegar a más de 500 o mil firmas pasará algo, sin embargo, este grupo ha comenzado a generar controversia en varias redes, pues están difundiendo la noticia para que más firmen.