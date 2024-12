Vandalizan su local y pierde más de $6 mil palos

Franklyn Robinson fue víctima de los amigos de lo ajeno en Arraiján, quienes no dudaron en llevársele hasta el panel de la electricidad del local que tiene planeado abrir.

Según detalló el man de los Wichis, le vandalizaron los contenedores y se le llevaron bocinas, televisores, compresores, tabletas, aspiradoras, panel de electricidad, cajas de foquitos, lámparas y equipo de cocina, lo que puede calcular en una inversión de más de $6 mil dólares.

“Mi molestia es que no he ni abierto por la burocracia que hay acá en Arraiján... he hecho una inversión grande, llenar el piso... no sé realmente cuándo yo voy a abrir acá en Arraiján”, expresó Robinson, quien con plano en mano afirmó que ya lo tiene aprobado por los Bomberos de Panamá, sin embargo del municipio le dan otras modificaciones.

“Realmente estoy triste, porque todo lo que he gastado aquí, todo el piso relleno de piedra hasta allá afuera, estoy agotado ya, no sé cuándo voy a abrir, pensaba abrir en noviembre... y no sé cuándo voy a abrir por la burocracia que acá en el Municipio de Arraiján, con los nuevos decretos municipales, yo creo en hacer las cosas bien, pero tampoco es perjudicar a quienes quieren hacer las cosas bien”, sentenció Franklyn.

