Venezolana afirma que Anuel la preñó, lo negó y ahora la busca

Una mujer de origen venezolana se ha vuelto viral en redes sociales, esto luego que asegurara que el cantante Anuel AA sería el padre de su hijo.

En la grabación la mujer señaló que luego de una aventura con el puertorriqueño durante una visita del artista a Venezuela ella quedó en embarazo de él.

Según ella, una vez el bebé nació, el cantante lo habría rechazado por su apariencia, al no ser moreno como él, razón por la que no habría querido reconocerlo.

La mujer indicó que ella solo quería que este se responsabilizara de él y le propuso hacerle una prueba de ADN, pero este se habría negado.

Tras la negativa del famoso, ella decidió no buscarlo más ni pedirle que se responsabilizara por el bebé, pero fue sorprendida al supuestamente ser demandada por el cantante.

"Ya mi hijo está creciendo, pero resulta que ahora él decidió buscarlo y me demandó porque yo ya no quiero que él vea a su hijo (...) ahora que el niño está grande, que yo he luchado sola, he salido adelante sola, él sí quiere buscar al bebé, después de toda el hambre que yo pasé y no lo considero justo porque dice que me va a meter presa", expresó.

Decidió hacer pública la situación para tener el apoyo de sus seguidores sobre este tema y hacer un anuncio público indicando que si le llega a pasar algo responsabiliza al cantante y destacó que tiene miedo de que Anuel AA puede quitarle a su hijo.

Tras esta publicación, miles de internautas han reaccionado al respecto, algunos lo han tomado con humor, otros han mostrado su asombro en caso de que esto sea verdad, pues recuerdan que el cantante tiene tres hijos de madres diferentes, mientras otros han comentado que se trataría de una mujer que solo quiere fama y dinero, pues está mintiendo.

