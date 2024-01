Viuda pide ayuda para llevar cuerpos del actor y sus hijas a casa

Una publicación compartida de WundaBar Pilates by Amy Jordan (@wundabarpilates)

“En sus comunidades extrañaremos profundamente el vínculo profundo, la risa contagiosa y el espíritu aventurero que comparten Madita y Annik. Su devota madre, Jessica Klepser en Los Ángeles, sobrevive a las niñas. También dejan atrás a sus abuelos, a varios tíos y primos en Alemania”.

Y agrega: “En lugar de flores, hay un GoFundMe creado para la familia para cualquiera que desee donar. Sus donaciones ayudarán a cubrir el costo del regreso de Christian y las niñas a casa, los servicios funerarios y conmemorativos, los gastos legales y contribuirán en gran medida a apoyar a Jessica y a la familia extendida durante este momento terriblemente difícil”.

La exesposa de Christian Oliver contó también que inició una colecta para poder repatriar los cuerpos. Las donaciones de 400 personas ya ayudaron a juntar 98 mil dólares de los 100 mil que necesita.

Oliver, nacido en Alemania, pero con ciudadanía estadounidense, tuvo una destacada carrera por 15 años; viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, y el piloto Robert Sachs, rumbo a la isla de Santa Lucía.

La aeronave partió desde el aeropuerto James Mitchell en Bequia -territorio de San Vicente y las Granadinas-, pero minutos después se precipitó específicamente a una milla náutica al oeste de Petit Nevis. Una persona grabó el momento exacto de accidente en medio de gritos de sorpresa de los presentes.

Christian Oliver, de 51 años, nacido en Alemania, tuvo decenas de papeles en cine y televisión, incluida la película “Speed Racer” (“Meteoro”) de 2008 y “The Good German” (“El buen alemán”), un filme de 2006 sobre la Segunda Guerra Mundial de Steven Soderbergh protagonizado por George Clooney y Cate Blanchett.

También participó en la segunda temporada de la serie de la década de 1990 “Saved by the Bell: The New Class” (“Salvados por la campana”), interpretando a un estudiante de intercambio suizo llamado Brian Keller.

Contenido Premium: 0