Volvió a lucir su vestido de baño ‘dos piezas’

La expresentadora de televisión Delyanne Arjona volvió a lucir bien orgullosa su vestido de baño dos piezas, después de ocho años.

Y es que la chef más querida de Panamá dejó sus miedos y se arriesgó a lucir sus dos piezas, aquella prenda que había dejado de usar porque no se sentía cómoda, pero como saben ha bajado de peso y luce espectacular.

“Hace más de 8 años que no uso un traje de baño de dos piezas… y no es porque no me gustará si no porque simplemente no me sentía cómoda. Y si hoy me preguntan. ¡Me siguen gustando más los enteros!”, dijo Arjona.

Añadió: “Aunque a este cuerpo todavía le falta más ejercicio… y tonificarme, pero el sacrificio y esfuerzo de estos meses ha valido la pena. Este traje de baño lo hice mío”.

Recordemos que, hace algunas semanas, comentó que su pérdida de peso no se debió a cirugías, sino que decidió ponerse pilas, cerrar la boca y comer más saludable. Ayer, también dejó claro que volverá a “la rutina de mis agüitas y lo necesario para retomar y mantenerse que es lo más difícil”.

“Mi secreto, ser feliz durante el proceso que, aunque duro, hay que disfrutarlo porque al final la meta si se puede. ¿Cómo? Comiendo menos, a las horas y un par de tips más que después les daré, y no. ¡No me operé! ¡Sigo teniendo el cuerpo del deseo!”, señaló.

