Willie Colón afirma que no está bien de salud y demorará en recuperarse

El conocido trombonista y salsero Willie Colón reveló a través de su cuenta de redes sociales que en estos momentos no se encuentra bien de salud, algo que contradice debido a las recientes publicaciones que han salido en diferentes medios.

Los relacionistas públicos del artista utilizaron las redes sociales del famoso para aclarar la situación y afirmar la grave situación por la que pasa en estos momentos.

"Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB", dijeron en Twitter.

Wiilie Colón fue ingresado en un hospital de Virginia (EE.UU.) tras sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba en una autocaravana con Julia, según un comunicado de su jefe de prensa, Neil MacCarty.

Colón se encuentra en "estado grave, pero estable", según la nota, que detalla que el siniestro tuvo lugar el pasado 20 de abril cuando viajaban en una autocaravana por la región de Outer Banks, en el estado de Carolina del Norte.

Muchos seguidores le han deseado pronta recuperación y que pueda salir de este mal momento por el que está pasando.

