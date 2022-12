Xuxa amaba a Pelé; ella se despidió del hombre que la puso a vivir

Tras la muerte de Edson Arantes do Nascimiento, Pelé, una de sus exparejas, la conocida Xuxa, le dio su pésame a los familiares.

La cantante y presentadora brasileña fue novia del 'Rey del Mundo' en la década de los años 80. En ese entonces Pelé tenía 40 años.

En la publicación de Instagram, la mujer de 59 años expresó su pésame y le envió un "fuerte abrazo" a la familia del jugador de fútbol.

"Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y familia (hijos de corazón), nietos, sobrinos, Lucía...Y a todos los que estuvieron del lado de Dico, mi afectuoso abrazo y que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos para ser menos pesados... Márcia, que Dios te dé la vuelta que necesitas", escribió en un post de Instagram, en el cual se ve la foto que su hija Kely Nascimento había subido horas antes.

Xuxa habló sobre su relación con el futbolista en varias entrevistas. Según Xuxa, la relación de seis años que vivió con Pelé fue “importante” y que creyó que “sería el amor para toda la vida”. “No puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”, admitió. Sin embargo, no le perdonó nunca sus engaños, y confesó que no querría reencontrarlo. “me ha engañado demasiado, al punto de que esas mujeres con que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto.

Xuxa era una joven que con 17 años que se encontraba incursionando en el mundo del entretenimiento. Fue entonces cuando conoció a Pelé, el hombre de casi 40 años que le robaría el corazón.

Ese romance duro cinco años, puntualmente desde el año 1981 hasta 1986. Según el libro 'Memorias', escrito por Xuxa Meneghel, a pesar de todas las críticas iniciales, decidieron continuar su relación amorosa a toda costa.