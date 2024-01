Yailín se 'mostrosea'. Le cuestionan que no cuida a su hija bien

Yailín 'La Más Viral' reaccionó de manera agresiva en sus redes, esto luego que fuera cuestionada por cómo está cuidando a su hija y si Anuel la trataría mejor.

LEE TAMBIÉN: ¡Revulú! Piden al alcalde no arrendar el parque Porras para Carnaval

Publicidad

En un live en su cuenta de Instagram, Yailín no solo enfrentó las opiniones negativas sobre su comportamiento, sino que también explotó contra aquellos que cuestionaron su habilidad para criar a su hija, Cattleya, y lanzó fuertes declaraciones contra el padre de la niña, Anuel AA.

Mientras los comentarios negativos llovían durante su transmisión, Yailín no dudó en responder a sus críticos.

Ella arremetió contra Anuel AA, argumentando que él no se hace cargo de sus otros hijos y que, por lo tanto, no tiene derecho a juzgar su papel como madre. Desafió, además, a aquellos que opinaban sobre la crianza de Cattleya a que se hicieran cargo personalmente de la situación si creían saber mejor.

"Él no mantiene ni a sus otros hijos, va a mantener a la mía. Que con quién está mejor, ¿ustedes me pagan a mí? ¿Para mi caso ustedes pusieron algo? No pusieron nada. Tanto que hablan, vengan a buscarla. Los que están opinando: 'está mejor con fulano', dile a él que venga a buscarla", dijo.

Los videos que circularon en las redes sociales, mostrando enfrentamientos violentos entre Yailín y Tekashi69, llevaron a la detención de 'La Más Viral' por amenazas con un cuchillo. A pesar de pagar una fianza, Yailín enfrenta múltiples cargos relacionados con el altercado. Su situación legal aún está por definirse.

En medio de este escándalo, hace unas semanas se informó que Anuel AA estaría considerando la posibilidad de disputar la custodia de su hija. Esta decisión podría tener consecuencias significativas para el futuro de Cattleya y agrega un elemento legal a la ya complicada situación familiar.

Contenido Premium: 0