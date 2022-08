Yemil le dice adicto a Kenny y luego se embolilla con Wyznick

Tremendo "war" se ha formado tras el embolille de Yemil con Pucho Bustamante, al punto que la pelea que se desarrolló con Kenny Man quedó a un lado y ahora el "Maleante Caro" también le dijo un montón de cosas a la abogada Wyznick Ortega.

Pata hacer un resumen corto, Yemil y Kenny se embolillaron el fin de semana tras la pelea anterior y lego de lo que dijo este último en una entrevista para un medio digital.

"¿Qué basura es esto?, ¿cómo vas a ir drogado a una entrevista que ven todos los adolescentes de Panamá? Miren la cara de Barto viendo a un drogadicto en su máxima expresión. No a las drogas. Kenny Man, haces del género una parodia", mencionó en tono aparente de burla.

Para remata le dijo que buscara ayuda en Teen Challenge. "Esos manejadores que solo procuran por su bienestar propio y no saben la gran responsabilidad de un guía. Más nunca vuelvo a meter a Kenny Man en mi rango musical y mucho menos personal, que me tire mil temas. Pronta Rehabilitación", recalcó.

Esto se dio a raíz de la tiradera que hizo Kenny tras llamarlo golpeador de mujeres y no tener ningún talento musical.

Hasta ahí todo iba como normalmente se desarrollaba, sin embargo, todo cambió debido a que el comentario le llamó la atención a la licenciada Wyznick Ortega. "Me estoy riendo de quién dice a quién. Es evidente que aún no comprende que golpear a mujeres es un tema urgente de terapia y rehabilitación. Ahh y con condena... Peor cuando es reincidente".

Acto seguido Yemil decidió responderler también: "Todo el mundo en una relación feliz, pero vuelves a los brazos de Godosky. Necesitas cambiar de look. La brujerá no amarrará a andie y menos con los looks del 2014. Bujajajajaja. La solución es Musseta, pero tampoco te soporta", sentenció.

Este tema está candente en redes sociales.

