Yemil se arrepiente, pero afirma que no hará las paces con Dubosky

El Maleante Caro, Yemil, sigue en el ojo de la tormenta, esto tras ser declarado culpable por los delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales psicológicas, en contra de su expareja Eleana Victoria.

LEE TAMBIÉN: ¡Pegada! Actriz panameña Katia Semacaritt actúa en 'Enfermeras'

Publicidad

El famoso ha brindado declaraciones en las últimas horas al afirmar que está en shock por lo sucedido, además, la joven que lo denunció se siente más tranquila, eso sí también ha exigido 30 mil dólares por daños psicológicos.

Como todos sabrán, para el próximo 31 de mayo a eso de las 2 de la tarde se ha fijado la audiencia de lecntura de sentencia.

Pero en medio de todo este problemón y que Yemil pueda volver a la cárcel nuevamente, el artista brindó declaraciones y se refirió a su pelea con Dubosky y por qué jamás le hablaría ni harían las paces.

"No hay ningún interés en resolver eso. No haría las pases con Dubosky de nada, no haría nada. Hay muchos factores, respeto y esos temas no mejor. Con él no se haría las paces, tenemos amistades en común, pero ellos están en un segundo plano. No son cercanas a mí. No hablaré tampoco de lo sucedido", dijo.

Según Yemil, en estos momento no piensa en tiradera con otros artistas. "La tiradera es buena, pero la gente se lo toma muy a pecho en la calle, ya le tengo miedo a eso, pasé todo eso, mejor estoy abierto a unión en estos momentos".

Además de hablar de la música y no tocar el tema legal con su expareja, también se siente arrepentido.

"Cambiar mi modo de pensar, le doy gracias a Dios por lo que tengo. A veces me reprocho si hubiera entendido y me habría ahorrado un año en prisión, he perdido amigos. He desperdiciado tiempo con mi hijo, perdí tiempo en la calle por eso. A Nayo nunca le trabajé bien, los manejos también influyen, no quieren a nadie mandándome. Nayo me decía que llegar a una hora y hacía lo que me daba la gana. Mi visión como artista estaba en una laguna mental", destacó.

Sobre su futuro, espera que todo le salga bien para centrarse por completo en su carrera musical que ha estado en ascenso en los últimos meses.