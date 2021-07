Yoani exige respeto y un alto al racismo

La excompetidora de Calle 7, Yoani Ben, se cansó, exige respeto y un alto a los comentarios racistas contra ella en las redes sociales.

Ayer, mediante sus historias de Instagram, “La Pantera” dio a conocer lo que vive muy seguido en las redes, dice que está cansada de que la denigren por su tono de piel y por sus tatuajes.

“Estoy cansada del irrespeto del panameño sobre mi tono de piel, de si me quiero hacer tatuajes y de lo que haga con mi cuerpo. Me molesta la doble moral, en algunas cosas ponen no al racismo… si a usted no le gustan mis tatuajes no me siga”, declaró Ben.

De acuerdo con la famosa, este tema es algo de lo que ha hablado muchas veces, y siente que es la persona, entre los famosos del patio, que más recibe comentarios racistas.

“He hecho el llamado de atención varias veces, creo que a la persona que más recibe críticas racistas y ofensivas, soy yo, y no entiendo por qué, ¿a una persona negra no le da derecho a hacer algo?, de querer superarse, no puedo querer verme bien, salir en una foto sexy”, manifestó la ex Calle 7.

“Ustedes tienen la mentalidad que pueden humillar por el tono de piel, por sus tatuajes. Hay personas que no me gustan en redes sociales, simplemente no las sigo… mi tono de piel y mis tatuajes no me hacen daño. Todos somos diferentes”, expresó la modelo.

Por otro lado, exige un alto a este tipo de comentarios, los cuales, según ella, su hija mayor, desde pequeña, ha tenido que ver los ataques contra ella.

“Respetemos que una persona morena se sienta hermosa y no ataquemos por el tono de piel, lo pido, ya bastante de esos comentarios, no me gusta que desde chica ella (mi hija) tenga que vivir los ataques que me hacen… Ustedes tratan de ofender, eso no me ofende… la única forma que ustedes pueden tocar mi inteligencia emocional son mis hijas'', sentenció.

Recordemos que hace poco, Ben regresó a las redes, tras un tiempo de desintoxicación por todo lo que se ve hoy día.

“Pasé uno meses de las redes sociales, quise desconectarme, y trabajar en algunos proyectos personales que tenía. Vi una realidad que las redes sociales son muy tóxicas, y el tiempo que estuve lejos de las redes lo disfruté”, expresó.

Por otro lado, la ex Calle 7 reveló que un seguidor le mandó una interesante propuesta para verla como Dios la trajo al mundo, por una oferta de dinero.

“Mami te doy 500 palos solo por verte desnuda. Solo tú y yo, nadie lo sabrá", escribió el usuario a lo Ben respondió: “Ya no es un secreto".