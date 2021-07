Arjona: ‘Hay que hacerlo, hay que vacunarse’

La chef más querida de Panamá, Delyanne Arjona, está muy feliz, pues por fin pudo colocarse su vacuna contra el COVID-19.

Arjona documentó, al igual que algunos famosos, su proceso de vacunación. Recibió su primera dosis en la Escuela Belisario Porras, en San Francisco. De acuerdo con la chef, tras darse la apertura, en este corregimiento, para la vacunación a personas mayores de 40 años, ella procedió a hacerlo.

Publicidad

“Hay que hacerlo, hay que vacunarse. Creo es lo único que puede parar la pandemia”, expresó Arjona, muy emocionada en un video en su cuenta de Instagram.

Manifestó que tuvo un poco de nervios y miedo, pero sabe que vale la pena, tras pasar más de 17 meses con cuidados extremos para no contagiarse.

NO DEJES DE LEER: Yoani exige respeto y un alto al racismo

“¡Al final ya me vacuné hoy! ¡Y estoy feliz de haberlo hecho! Por ti, por mí, por mi familia, ¡por mi país… he pasado 17 meses cubriendo mi cuerpo de alcohol por dentro y por fuera! ¡He tomado cuánto remedio, comido mejor que nunca! Y pues no me ha dado COVID, gracias, ¡Dios!”, dijo.

Añadió: “Fue muy rápido… no me dolió nada! ¡Y bueno sencillo! ¡Si tienen alguna pregunta que yo pueda contestar … bienvenida! Hoy me tomé el día de reposo, para no obligar a mi cuerpo a reaccionar demasiado… pero por ahora todo bien…”.