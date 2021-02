140 familias denuncian desalojos en Chepo y planean piqueteos por tres días

Un total de 140 familias están en pie de guerra y planean hacer tres días de protestas en la vía de Tanara por Chepo, para impedir que los desalojen de unas tierras, que ellos afirman les pertenece desde hace tres años.

Uno de los dirigentes, conocido el señor Yoel, destacó que en el lugar llamado Valle Prospero viven familias que no tienen para pagar cuartos de alquiler, presentan problemas económicos y no pueden darse el lujo de buscar otro lugar en estos momentos de pandemia.

Recalca que son 18 hectáreas de terreno obtenidas bajo asociación agraria, mismas que están registradas en la Anati a nombre de varios residentes, esto luego que hicieran todo el papeleo de manera legal y obtuvieran los registros para poder construir, así como cultivar en la zona.

"Lamentablemente nos quieren sacar del lugar, todo por parte de un exdiputado que antes tenía el terreno, pero el Gobierno se lo quitó. Nos tienen cercados con unidades del Senafront y ya hemos tenido enfrentamientos, al punto que se llevaron a un familiar mio detenido y también me he enfrentado con ellos. No entendemos el motivo por el que los oficiales estén aquí. Tenemos todo en regla y eso debe ser suficiente para ellos", dijo.

Respecto a los incidentes suscitados esta mañana y en días pasados, tienen pensado presentar una querella en el Ministerio Público, además, presentarán quejas por hostigamiento.

Este dirigente relató que las autoridades han puesto un cerco alrededor de los terrenos para que nadie pueda entrar, salir del lugar o dejar alimentos y debido a esto se han dado los conflictos con los oficiales.