Alcantarilla sin tapa se traga moto y causa daños a taxi [Video]

En menos de 12 horas se registraron dos accidentes con una alcantarilla sin tapa en San Miguelito.

La denuncia de los vecinos y conductores es que esta alcantarilla se encuentran en esta condición desde hace tres semanas.

Un motorizado cayó anoche en la alcantarilla sin tapa en la avenida Domingo Díaz, cerca a la estación del Metro, distrito de San Miguelito.

El afectado, a través de video, dijo: " ¡Increíble, en San Miguelito". Me caí en hueco que tiene como tres meses aquí. Gracias a Dios no me maté".

Con ayuda de otras personas pudieron extraer la moto de la alcantarilla.

Por otra, parte en la madrugada de este jueves, el conductor de un taxi , No. 8T-2486, cayó en la misma alcantarilla.

El taxista Mario Quintero, en compañía de su hermano, dijo que se dirigía hacia su trabajo cuando cayó en la alcantarilla. Dijo que del impacto su hermano sufrió herida en la frente.

El transportista se quejó de la falta de luminarias en un área sumamente oscura.

Indicó que su auto sufrió graves daños mecánicos, pero que ahora ¿Quién paga por los daños?.

El robo de las tapas de alcantarillas es cometido por los llamados “piedreros” que las venden en el mercado para obtener algo de dinero.

Se conoció que se coordinó con las autoridades del MOP e Idaan para la reparación de la alcantarilla.

¡Impactante! Motorizado resulta herido tras caer en alcantarilla sin tapa en Paraíso, San Miguelito. La falta de mantenimiento en nuestras vías puede ser peligrosa. ¿Quién debe asegurar la seguridad en nuestras calles? pic.twitter.com/YQE1oG2Rd9 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) December 7, 2023

