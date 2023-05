¡Alerta! Circula estafa por supuestas infracciones en Corredores

Panamá- Una nueva ola de intentos de estafa, a través de un mensaje de correo electrónico, en el que se le informa al destinatario que su licencia de conducir será cancelada por tres años, debido a infracciones recurrentes en los corredores, fue detectada por la Empresa Nacional de Autopista (ENA).

Una vez que la empresa se percató de esta nueva estafa, a través de este falso mensaje, que utiliza la técnica del 'phishing' para robar los datos personales del destinatario, decidió informarlo a sus clientes que utilizan los corredores Norte y Sur.

Según detalla la empresa, el correo procede de la dirección [email protected] le notifica al receptor que: “Usted ha cometido una tercera infracción dentro del corredor vial y por consiguiente se le notifica la suspensión de su licencia por los próximos 3 años, considerándose un infractor usual dentro del territorio nacional, si usted considera que no es el infractor mencionado podrá apelar dicha decisión en un lapso no mayor a las próximas 48 hora de dicho comunicado”.

En el cuerpo del mensaje, está bien estructurado, ya que incluye el nombre completo del destinatario, el número del documento de identidad (cédula o pasaporte), una dirección física y un número de teléfono fijo o celular y después del mensaje adjunto se le indica a la persona que debe dirigirse a un enlace, en el cual se concreta el 'phishing'.

Dionys Sánchez, gerente de Informática de ENA, recordó que el phishing es aquella modalidad de estafa que tiene como objetivo conseguir, a través de internet, datos privados de las personas, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios.

Añadió, además, que esta empresa estatal no está facultada por ley para retener las licencias de los conductores, al tiempo que destacó que la dirección del correo electrónico del que proceden estos mensajes fraudulentos tiene un dominio gratuito “.ml” (Mali, África), muy distinto al oficial “@ena.com.pa”.

“Los usuarios de los Corredores Norte, Sur y Este pueden acceder a los servicios de Panapass, a través de la Línea de Atención al Cliente 192, al Whatsapp 67395810 o al correo electrónico [email protected] Todos los datos personales de nuestros clientes están debidamente protegidos, y con las autoridades correspondientes se están tomando las medidas necesarias para proteger a la población de este nuevo phishing”, expresó Sánchez.

¡ALERTA!

NO CAIGAS EN EL PHISHING

Si recibe un correo proveniente de [email protected]

NO lo abras y ELIMÍNALO de inmediato.

Recuerda nuestro dominio es https://t.co/XG2NbeAwrL

NO te dejes engañar y protege tus datos personales pic.twitter.com/gBqeATPlEY