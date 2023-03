Anel: No soy un hombre violento, me sentí amenazado al ver un arma

Elvis Anel Moreno, funcionario de Aduanas, que se llevó un balazo de una unidad de Tránsito el pasado lunes, esto tras agredirlo, habló de lo que sucedió y explicó que temía por su vida.

Moreno rompió el silencio y brindó declaraciones al medio Panamá Oeste New de lo que sucedió en ese momento.

“No soy un hombre violento, me sentí amenazado al ver un arma frente a mí. Siento que el agente no supo manejar la situación y los protocolos para el manejo de armas”, sostuvo.

Según indica, días antes del incidente le habían robado la computadora de su vehículo, por lo que tuvo que reemplazarla, sin embargo, en la fecha del hecho con el guardia, dicha computadora empezó a darle problemas por lo cual puso su intermitente y se fue por el hombro de la vía.

Acto seguido, cuando el carro retomó fuerza se volvió a meter al carril normal. Fue allí que apareció la unidad del Tránsito la cual le dijo que volviera a salir al hombro.

Anel cuenta que en medio de la calle habían tanques naranjas por lo que no pudo seguir la orden, y avanzó hasta poder estacionarse, negando que se hubiera dado una persecución, respaldando su idea en que en el tranque del oeste nadie se puede dar a la fuga.

Posteriormente, cuando el agente llegó, él saludó e intentó explicarle porque iba por el hombro de la vía, hasta le dijo que le enseñaría la denuncia que en efecto le habían robado la batería de su auto.

En este punto, Anel menciona que el policía le dijo que le iba a poner dos boletas y mientras él intentaba explicar el uniformado sacó su arma y le apuntó y fue allí que comenzó todo.

Aclara que en ningún momento se negó a recibir la boleta.

#SucesosCri Llaves al cuello, patadas voladoras y un balazo fue lo que hubo en este altercado de ayer. La unidad indica que le hizo la voz de alto por manejar por el hombro y el ciudadano se negó. "Anel, por favor, no", le gritaba una mujer. El agresor está detenido. pic.twitter.com/JdK9SkGNs5 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 28, 2023

Versión del oficial de Tránsito

El día del hecho, oficial explicó que todo comenzó cuando se encontraba en su área de responsabilidad y observó a un vehículo gris marca Kia, modelo Río, por el hombro. La unidad le hizo señales al conductor para que se detuviera, pero este hizo caso omiso y se dio a la fuga.

El uniformado trató de detener al ciudadano a la altura de la rampa del puente Perurena, en Arraiján Cabecera, Cáceres, procediendo a aplicarle la boleta, ya que este se negó a mostrar su licencia de conducir y comenzó a comportarse de manera agresiva profiriendo insultos y groserías. En un momento de ira, el ciudadano golpeó al oficial en el antebrazo derecho y lo derribó al suelo.

Para defenderse, el policía utilizó gas irritante, pero el ciudadano se le abalanzó y le realizó una llave que lo puso en riesgo de perder la vida. El oficial, en defensa propia, utilizó su arma de reglamento para impactar al ciudadano en el pie izquierdo, lo que lo obligó a soltarlo.

¿Cómo quedó el caso?

El Ministerio Público (MP) apelará la decisión del juez de Garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá Oeste, de otorgar la medida cautelar de notificación periódica semanal impuesta a Elvis Anel Moreno, quien agredió a un policía de Tránsito, el pasado lunes.

El 5 de abril próximo deberán resolverse en el Tribunal Superior de Apelación el recurso presentado por el Ministerio Público, tras su solicitud de cambio de medida cautelar.

