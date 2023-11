Asesinan a maquillista de Medcom; le roban el auto

El maquillista de la Corporación Medcom, Alexis, fue asesinado aparentemente durante el robo de su vehículo, en un hecho ocurrido ayer en Río Abajo. La noticia ha generado una oleada de condena y tristeza entre colegas y amigos que lo recordaron con cariño y gratitud.

Una de las voces que se alzó para expresar su consternación fue la influencer y presentadora, Doralis Mela, quien compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. En su publicación, escribió: "Asesinaron a nuestro maquillista de Medcom y se llevaron su carro. Por favor, ayúdanos a encontrarlo. Esta noticia es lamentable e injusta para una persona tan maravillosa y dispuesta a maquillarte y enseñarte en lo que él tan bien se desempeñaba. Te extrañaremos, Alex hermoso."



Taysha Nurse, periodista y amiga de Alexis, también rindió homenaje al fallecido. En su mensaje, expresó: "Con el corazón achurradito por esta triste noticia es de esas que llegan y NO lo crees, no lo realizas. Alexis, gracias por los detalles, mis parches y ese bello cantadito de cumpleaños que me tomó por sorpresa. Que brille para ti la luz perpétua, mi querido Ale. Mis oraciones y fortaleza con los tuyos."

La Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana anunció que adelanta diligencias de investigación por delito contra la vida e integridad personal, luego del hallazgo del cuerpo sin vida del estilista.

La pérdida de Alexis ha dejado un profundo vacío en la comunidad de Medcom, donde era apreciado y respetado por su talento y personalidad amigable. La búsqueda del vehículo robado y el esclarecimiento de los detalles de este trágico suceso continúan, mientras amigos y colegas se unen en su memoria y para apoyar a la familia en este momento tan difícil.

