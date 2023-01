Atrapan a "robaquesos" y lo meten al cuarto frío

Un chiricano fue capturado en flagrancia cuando hurtaba 4 paquetes de quesos y al menos seis paquetes de chocolates en un minisúper, ubicado en Las Mañanitas.

Los dependientes al darse cuenta de la fechoría lograron su aprehensión y lo mantuvieron por unos minutos en cuarto frío del establecimiento. Todo fue grabado en un video.



El sujeto confesó el delito al expresa: "No ha pasado nada malo, Todo está bien. No tengo más nada que decir. No se pudo, y este lugar no lo piso más".



Al parecer, el hombre es el azote de los pequeños comercios en el área.

Datos tomados: Rondando la calle PTY

