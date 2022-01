Decomisan 128,7 toneladas de droga; anuncian llegada de avión gringo

El presidente Laurentino Cortizo anunció que otorgará 15 millones dólares adicionales al Organo Judicial para la implementación efectiva de la Carrera Judicial.

Cortizo en su informe de rendicion a la Nación, en la Asamblea Nacional de Diputado, resaltó que el Gobierno hace y seguirá haciendo grandes esfuerzos, incrementando los operativos para combatir la delincuencia.

Desglosó el resultado de las acciones realizadas en el 2021 contra el crimen organizado y el narcotráfico destacando que en total se realizaron 565 operaciones, que permitieron la incautación de 128.7 toneladas de drogas, 40 toneladas más que en el 2019, una cifra histórica en el país.

Por otro lado mencionó también que desde que asumió la presidencia en el año 2019, se han destruido 14,257 armas de fuego, lo que representa más del doble de las que destruyeron en los dos últimos gobiernos.

Resaltó que Panamá mantuvo durante el año 2021 una tasa de hocmicidios de 11.5% por cada 100 mil habitantes, tomando como base el censo del año 2010, estando la mayor parte de estos homicidios, vinculados al crimen organizado.

“En la lucha nacional contra el crimen no he negociado, ni negociaré con delincuentes”, advirtió.

Pino: No se negociará con delincuentes

En ese mismo orden se pronunció el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, quien reiteró que no se habla con criminales-.

Pino, quien participó en la instalación de la segunda Legislatura del tercer periodo, informó de las dos leyes que promueve: La Ley de la Carrera Judicial, destinada a la prevención y la controverial Ley de Extinción de Dominio, de represión contra el crimen organizado.

"Es indispensable esta ley de Extinsión de Dominio para ese músculo financiero de estas organizaciones criminales que son de caráctar transnacional. Las estrategias de seguridad van a seguir en la parte de represión, "nosotros no hablamos con criminales, delincuentes y narcotraficantes".Nosotros vamos duro contra ellos este año.

El titular de Seguridad explicó que dentro de las estrategias se robustecerá más las instituciones de seguridad y mencionó la llegada de un avión de patrulla marítima que va a donar los Estados Unidos en este mes de enero, que nos va a ayudar a monitorear y controlar el espacio marítimo.

También anunció que seguirán realizando acciones de alto impacto, como la Operación "Damasco" y la Operación "Fisher", directamente dirigidas a las organizaciones criminales.

Nosotros vamos contra las personas que están delinquiendo y que son narcotraficantes, porque estos últimos lo que buscan es corromper y llegar a cualquier parte del Estado.